Afyonkarahisar'da tırın dorsesindeki 6 otomobil yangında hasar gördü

Olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

O.E. (39) idaresindeki 41 L 1709 plakalı otomobil taşıyan tır, Afyonkarahisar - Eskişehir kara yolu Beyören köyü yakınlarında seyir halindeyken dorse kısmı henüz bilinmeyen nedenle yanmaya başladı.

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