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        Afyonkarahisar'da tırın dorsesindeki 6 otomobil yangında hasar gördü

        Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde bir tırın dorsesinde çıkan yangın nedeniyle 6 otomobilde hasar oluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.11.2024 - 21:06 Güncelleme: 29.11.2024 - 21:14
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        Afyonkarahisar'da tırın dorsesindeki 6 otomobil yangında hasar gördü
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        Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde bir tırın dorsesinde çıkan yangın nedeniyle 6 otomobilde hasar oluştu.

        O.E. (39) idaresindeki 41 L 1709 plakalı otomobil taşıyan tır, Afyonkarahisar - Eskişehir kara yolu Beyören köyü yakınlarında seyir halindeyken dorse kısmı henüz bilinmeyen nedenle yanmaya başladı.

        Yangını fark eden sürücü, aracı durdurup 112 Acil Çağrı Merkezi'ne durumu bildirdi.

        Olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, tırın dorsesinde bulunan 6 otomobilde hasar meydana geldi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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