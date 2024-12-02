Afyonkarahisar'da bir otomobilde 21,5 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
Afyonkarahisar'da 21,5 kilogram uyuşturucu madde ele geçirilen otomobildeki 2 kişi gözaltına alındı.
Afyonkarahisar'da 21,5 kilogram uyuşturucu madde ele geçirilen otomobildeki 2 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uygulama noktasında şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.
Otomobilde dedektör köpek desteğiyle yapılan aramada, 21,5 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.
Otomobildeki K.K. ve T.Y. gözaltına alındı.
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