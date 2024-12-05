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        Afyonkarahisar'da sis etkili oldu

        Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde sis etkili oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2024 - 10:34 Güncelleme: 05.12.2024 - 10:40
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        Afyonkarahisar'da sis etkili oldu
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        Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde sis etkili oldu.

        Kent merkezi ile Afyonkarahisar-Antalya kara yolunda sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 50 metrenin altına kadar düştü.

        Sürücüler sis nedeniyle trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

        Polis ekipleri, sürücüleri aşırı hız ve yakın takip yapmamaları konusunda uyardı.

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