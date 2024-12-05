Afyonkarahisar'da sis etkili oldu
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde sis etkili oldu.
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde sis etkili oldu.
Kent merkezi ile Afyonkarahisar-Antalya kara yolunda sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 50 metrenin altına kadar düştü.
Sürücüler sis nedeniyle trafikte ilerlemekte güçlük çekti.
Polis ekipleri, sürücüleri aşırı hız ve yakın takip yapmamaları konusunda uyardı.
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