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        Afyonkarahisar'da bir evde 128 litre sahte içki ele geçirildi

        Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesindeki bir evde 128 litre sahte içki ele geçirilmesiyle ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.12.2024 - 19:22 Güncelleme: 10.12.2024 - 19:25
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        Afyonkarahisar'da bir evde 128 litre sahte içki ele geçirildi
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        Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesindeki bir evde 128 litre sahte içki ele geçirilmesiyle ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Dereçine beldesinde A.B'nin evinde sahte içki üretip sattığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

        Ekiplerce belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, 128 litre sahte içki, 3 alkol yapım kiti ile kuru sıkı tabanca ele geçirdi.

        Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem uygulandığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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