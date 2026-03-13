Afyonkarahisar'da 1 milyon 750 bin makaron ele geçirildi
Afyonkarahisar'da bir tırda 1 milyon 750 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirilmesine ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheliden 1 tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde kaçakçılık faaliyetlerini önlemek amacıyla çalışma yürüttü.
Ekipler, kent merkezinde şüphe üzerine durdurdukları bir tırda yaptıkları aramada, 1 milyon 750 bin dolu makaron ele geçirdi.
Operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
Adliye sevk edilen diğer şüpheli, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
