Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Afyonkarahisar Haberleri Haberleri

        Afyonkarahisar'da 1 milyon 750 bin makaron ele geçirildi

        Afyonkarahisar'da bir tırda 1 milyon 750 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirilmesine ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheliden 1 tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.03.2026 - 17:00 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Afyonkarahisar'da 1 milyon 750 bin makaron ele geçirildi

        Afyonkarahisar'da bir tırda 1 milyon 750 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirilmesine ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheliden 1 tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde kaçakçılık faaliyetlerini önlemek amacıyla çalışma yürüttü.

        Ekipler, kent merkezinde şüphe üzerine durdurdukları bir tırda yaptıkları aramada, 1 milyon 750 bin dolu makaron ele geçirdi.

        Operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

        Adliye sevk edilen diğer şüpheli, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İlber Ortaylı hayatını kaybetti
        İlber Ortaylı hayatını kaybetti
        Silinmez bir iz bıraktı
        Silinmez bir iz bıraktı
        Ünlülerden İlber Ortaylı mesajları
        Ünlülerden İlber Ortaylı mesajları
        ABD Savunma Bakanı : Hamaney yaralı, bugün İran'ı çok sert vuracağız
        ABD Savunma Bakanı : Hamaney yaralı, bugün İran'ı çok sert vuracağız
        MSB: İran füzesi imha edildi!
        MSB: İran füzesi imha edildi!
        ABD yıllarca yetecek mühimmatını tüketti mi?
        ABD yıllarca yetecek mühimmatını tüketti mi?
        İran'da miting alanında patlama
        İran'da miting alanında patlama
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        Cerrahpaşa'da temel atma töreninde açıklamalar
        Cerrahpaşa'da temel atma töreninde açıklamalar
        SGK'dan 'emeklilik iptali' haberlerine ilişkin açıklama
        SGK'dan 'emeklilik iptali' haberlerine ilişkin açıklama
        Kadıköy'deki soygun dehşetinden cinsel saldırı da çıktı!
        Kadıköy'deki soygun dehşetinden cinsel saldırı da çıktı!
        Trafiğe çözüm: “Yerin altına inmemiz lazım”
        Trafiğe çözüm: “Yerin altına inmemiz lazım”
        Ramazan Günlüğü
        Ramazan Günlüğü
        'Kızılcık Şerbeti'nden İspanya'ya selam
        'Kızılcık Şerbeti'nden İspanya'ya selam
        Okan Buruk'tan rotasyon kararı!
        Okan Buruk'tan rotasyon kararı!
        18 Mart'ın kahramanı: Bırakın, düşman gemilerinin batışını izleyeyim
        18 Mart'ın kahramanı: Bırakın, düşman gemilerinin batışını izleyeyim
        "G.Saray'ın kollandığına inanıyorum"
        "G.Saray'ın kollandığına inanıyorum"
        Fenerbahçe'de tek hedef galibiyet!
        Fenerbahçe'de tek hedef galibiyet!
        Dünyanın en iyi restoranında zulüm mü var?
        Dünyanın en iyi restoranında zulüm mü var?
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Afyonkarahisar'da dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı
        Afyonkarahisar'da dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı
        Afyonkarahisar'da halk otobüsünün çarpması sonucu hayatını kaybeden kadının...
        Afyonkarahisar'da halk otobüsünün çarpması sonucu hayatını kaybeden kadının...
        Polis piyasa değeri yaklaşık 8 milyon TL olan makaron ele geçirdi
        Polis piyasa değeri yaklaşık 8 milyon TL olan makaron ele geçirdi
        İş makinesi satma bahanesiyle 250 bin TL'lik dolandırıcılık yapan 2 kişi tu...
        İş makinesi satma bahanesiyle 250 bin TL'lik dolandırıcılık yapan 2 kişi tu...
        Sarı Serum faciasında ikinci duruşma görüldü Mahkeme 38 yaşında sarı serum...
        Sarı Serum faciasında ikinci duruşma görüldü Mahkeme 38 yaşında sarı serum...
        Afyonkarahisar'da bir kişinin serum verildikten sonra ölümüyle ilgili dokto...
        Afyonkarahisar'da bir kişinin serum verildikten sonra ölümüyle ilgili dokto...