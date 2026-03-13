Afyonkarahisar'da dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı

Afyonkarahisar'da dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte bir kişinin sosyal medya üzerinden iş makinesi satın almak isterken 250 bin lira dolandırılmasına ilişkin çalışma başlattı. Ekipler, yaptığı incelemede 3 şüpheliyi Ankara ve İstanbul'da adreslerinde gözaltına aldı. Şüphelilerden biri emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı, 2'si adliyeye sevk edildi. Zanlılar, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

