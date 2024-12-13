Afyonkarahisar'da yolcu otobüsünün çarptığı yaya ağır yaralandı
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde yolcu otobüsünün çarptığı yaya ağır yaralandı.
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde yolcu otobüsünün çarptığı yaya ağır yaralandı.
O.Ç. idaresindeki 06 DZS 554 plakalı yolcu otobüsü, Afyonkarahisar - Antalya kara yolu Ofis Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Hüseyin B'ye (63) çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi.
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