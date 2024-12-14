Afyonkarahisar'da 2 bin 860 kilogram sahte bandrollü tütün ele geçirildi

Dorsede yapılan aramada 2 bin 860 kilogram sahte bandrollü kıyılmış tütün ele geçirildi.

Afyonkarahisar'da bir tırın dorsesinde 2 bin 860 kilogram sahte bandrollü kıyılmış tütün ele geçirildi.

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