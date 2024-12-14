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        Afyonkarahisar'da 2 bin 860 kilogram sahte bandrollü tütün ele geçirildi

        Afyonkarahisar'da bir tırın dorsesinde 2 bin 860 kilogram sahte bandrollü kıyılmış tütün ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.12.2024 - 10:22 Güncelleme: 14.12.2024 - 10:22
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        Afyonkarahisar'da 2 bin 860 kilogram sahte bandrollü tütün ele geçirildi
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        Afyonkarahisar'da bir tırın dorsesinde 2 bin 860 kilogram sahte bandrollü kıyılmış tütün ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentteki uygulama noktasında şüphe üzerine bir tırı durdurdu.

        Dorsede yapılan aramada 2 bin 860 kilogram sahte bandrollü kıyılmış tütün ele geçirildi.

        Ekipler, sürücüye adli işlem uyguladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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