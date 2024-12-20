Konya ve çevre illerde sis etkili oldu
Konya, Aksaray, Afyonkarahisar ve Karaman'da yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi düştü.
Konya, Aksaray, Afyonkarahisar ve Karaman'da yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi düştü.
Konya kent merkezinde gece yarısından itibaren görülen yoğun sis, sabah da etkisini sürdürdü.
Yoğun sis, şehir merkezi ve çevre yollarda trafik akışını etkiledi. Sürücüler, araçlarıyla takip mesafesini koruyarak ilerlemeye çalıştı.
Afyonkarahisar, Aksaray ve Karaman'da da sis etkisini sürdürüyor.
Yoğun sis, Aksaray-Konya ve Aksaray-Ankara kara yolunda sürücülere zor anlar yaşatıyor.
Trafik ekipleri, Karaman-Konya, Karaman-Ereğli ve Karaman-Mersin kara yolunda, sürücülere dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu.
Trafiğin yoğun olduğu bölgelerde polis ve jandarma ekipleri görev yaptı.
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