Konya ve çevre illerde sis etkili oldu

Trafiğin yoğun olduğu bölgelerde polis ve jandarma ekipleri görev yaptı.

Afyonkarahisar, Aksaray ve Karaman'da da sis etkisini sürdürüyor.

Konya kent merkezinde gece yarısından itibaren görülen yoğun sis, sabah da etkisini sürdürdü.

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