Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Afyonkarahisar Haberleri Haberleri

        Sıfır Atık Vakfı, Eber Gölü için hazırlanacak eylem planına katkı sağlayacak

        CANAN TÜKELAY - Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Samed Ağırbaş, 86 milyonun desteğiyle Türkiye'nin su havzalarını, akarsularını, yaylalarını korumaya çalıştıklarını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.03.2026 - 12:09 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sıfır Atık Vakfı, Eber Gölü için hazırlanacak eylem planına katkı sağlayacak

        CANAN TÜKELAY - Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Samed Ağırbaş, 86 milyonun desteğiyle Türkiye'nin su havzalarını, akarsularını, yaylalarını korumaya çalıştıklarını söyledi.


        Ağırbaş, Eber Gölü'nü incelemek için geldiği Afyonkarahisar'da AA muhabirine, gölün önemli bir su kaynağı olduğunu dile getirdi.

        Bu bölgede 145'ten fazla kuş türünün yaşadığını, 140 kilometrekareden fazla alana sahip Eber Gölü'nden bahsettiğini belirten Ağırbaş, "Tabii son yıllarda kuraklık ve bilinçsiz sulamayla beraber Eber Gölü yaz dönemlerinde kuruma noktasına geldi. Bölgedeki nehir ve çaylarda çok ciddi bir kirlilik var." dedi.

        Civardaki köylerde yaşayan vatandaşlarla sohbet ettiklerine değinen Ağırbaş, şöyle devam etti:

        "Arkadaşlarımız buralardaki kamu kurumlarıyla, sivil toplum kuruluşlarıyla görüştüler, görüşüyorlar. İnşallah buradaki toplantılar ve ziyaretler sonucu Eber Gölü'nün korunması ve kurtarılmasıyla alakalı bir eylem planı hazırlayacağız. İlgili bakanlıkların da bu yönde çalışmaları var, bu çalışmalara biz de katkı sağlayacağız. En önemli husus, bölgede yaşayan vatandaşların bilinçlendirilmesi ve farkındalık oluşturulması."

        - Süreç vatandaşlarla takip ediliyor

        Ağırbaş, Türkiye'nin bütün köylerinde yaşayan vatandaşların hayat kalitesini köylerinde artırmak istediklerini söyledi.

        Daha güzel bir hayat yaşansın istediklerini vurgulayan Ağırbaş, "Sıfır Atık Vakfı olarak bizim Türkiye'nin 81 ilinde ve dünya için daha yaşanılabilir bir dünya hedefimiz var. Bu bağlamda her gün farklı bir vilayetteyiz, farklı bir bölgedeyiz. O bölgedeki çevre sorunlarına, doğa olaylarına farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz. Sivil toplumun en önemli görevlerinden bir tanesi savunuculuk." diye konuştu.

        Bu bağlamda köylerde yaşayan vatandaşlarla beraber bu süreçleri takip ettiklerine dikkati çeken Ağırbaş, şunları kaydetti:

        "En önemli başlıklarımızdan biri ortak akıl. Bütün tarafların, bütün paydaşların taleplerini dinliyor, o talepleri değerlendiriyor ve onlara göre çözüm önerileri üretip ilgili kamu kurumlarına, ilgili yerlere sunuyoruz. Bu çalışmaları vakfın onursal başkanı Emine Erdoğan yakından takip ediyor. Türkiye'nin başka bölgeleri, başka akarsularıyla alakalı da çalışmalarımız var. Türkiye'de 86 milyonumuzun desteğiyle, Türkiye'nin su havzalarını, akarsularını, yaylalarını koruyacağız. Hepimiz ortak bir dünyada yaşıyoruz."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bakan Uraloğlu'ndan Hürmüz Boğazı açıklaması
        Bakan Uraloğlu'ndan Hürmüz Boğazı açıklaması
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        Savaş nasıl sona erecek?
        Savaş nasıl sona erecek?
        İran'ın yeni dini lideri sessizliğini koruyor
        İran'ın yeni dini lideri sessizliğini koruyor
        Trump'tan Dünya Kupası için İran'a yeşil ışık
        Trump'tan Dünya Kupası için İran'a yeşil ışık
        Zelenskiy, Körfez ülkelerine tam donanımlı 3 ekip gönderdi
        Zelenskiy, Körfez ülkelerine tam donanımlı 3 ekip gönderdi
        Ramazan'ın başından beri bunları yaşayanlar dikkat!
        Ramazan'ın başından beri bunları yaşayanlar dikkat!
        İBB ‘yolsuzluk’ davasında üçüncü gün!
        İBB ‘yolsuzluk’ davasında üçüncü gün!
        24 milyon TL'lik Kuyumcukent soygununda sıcak gelişme!
        24 milyon TL'lik Kuyumcukent soygununda sıcak gelişme!
        G.Saray'ın galibiyeti Avrupa'yı salladı!
        G.Saray'ın galibiyeti Avrupa'yı salladı!
        "Liverpool'u yıkmak destandır!"
        "Liverpool'u yıkmak destandır!"
        Ünlülerin galibiyet sevinci
        Ünlülerin galibiyet sevinci
        En zengin ünlüler belli oldu
        En zengin ünlüler belli oldu
        Çorum'daki tepki çeken görüntülere para cezası!
        Çorum'daki tepki çeken görüntülere para cezası!
        Kediler nasıl hep dört ayak üstüne düşüyor?
        Kediler nasıl hep dört ayak üstüne düşüyor?
        NBA'de tarihi gece! Adebayo'dan 83 sayı
        NBA'de tarihi gece! Adebayo'dan 83 sayı
        Kocası katletti! Son kurban Songül oldu!
        Kocası katletti! Son kurban Songül oldu!
        22 milyon kişi takip ediyor
        22 milyon kişi takip ediyor
        "Tam gaz devam ediyor"
        "Tam gaz devam ediyor"
        Tek kullanımlık plastikler yasaklanacak
        Tek kullanımlık plastikler yasaklanacak

        Benzer Haberler

        Afyonkarahisar'da kayıp yaşlı adam her yerde aranıyor
        Afyonkarahisar'da kayıp yaşlı adam her yerde aranıyor
        Sağlık çalışanları iftar programında bir araya geldi
        Sağlık çalışanları iftar programında bir araya geldi
        Çıkan yangında 78 yaşındaki kadın evsiz kaldı
        Çıkan yangında 78 yaşındaki kadın evsiz kaldı
        AFSİAD üyeleri iftarda bir araya geldi
        AFSİAD üyeleri iftarda bir araya geldi
        Karamık Gölü'ndeki sazlık alanlarda yangın
        Karamık Gölü'ndeki sazlık alanlarda yangın
        Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
        Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı