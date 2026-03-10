Canlı
        Afyonkarahisar Haberleri

        Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

        Afyonkarahisar'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.03.2026 - 16:11
        Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

        Afyonkarahisar'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İzmir ve Kütahya kara yolunda 2 aracı durdurdu.

        Ekiplerin narkotik köpeğiyle araçlarda yaptığı aramada, 10 kilo 500 gram uyuşturucu ele geçirildi.

        Gözaltına alınan araç sürücüleri M.Y. ile M.K, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Zanlılar, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

