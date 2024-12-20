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        Afyonkarahisar'dan kısa kısa

        Afyonkarahisar'da "Zafer Kart Projesi" tanıtıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.12.2024 - 16:23 Güncelleme: 20.12.2024 - 16:24
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        Afyonkarahisar'dan kısa kısa
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        Afyonkarahisar'da "Zafer Kart Projesi" tanıtıldı.

        Belediye Başkanı Burcu Köksal, meclis toplantı salonunda projeyle ilgili düzenlediği toplantıda, "Proje, sosyal belediyecilik anlayışının önemli bir yansımasıdır. Bu kart, ihtiyaç sahibi her bir hemşerimizin yanında olmamızı sağlayacak, onların yükünü hafifletecek ve hayatlarını bir nebze olsun kolaylaştıracak bir araçtır."ifadesini kullandı.

        - Afyonkarahisar'da "Sorumlu Üretim, Bilinçli Tüketim Eko-Koop" projesi tanıtıldı

        Afyonkarahisar'da İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen "Sorumlu Üretim, Bilinçli Tüketim Eko-Koop" projesinin tanıtım toplantısı yapıldı.

        Afyonkarahisar İş Kadınları Derneği (AFİKAD) Yönetim Kurulu Başkanı Samiye Hancıoğlu, M. Rıza Çerçel Kültür ve Sanat Merkezi'ndeki tanıtım toplantısında proje hakkında açıklamada bulundu.

        Konuşmaların ardından projenin sunumu yapıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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