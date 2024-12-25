Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Afyonkarahisar Haberleri

        Afyonkarahisar'da kar yağışı etkili oluyor

        Afyonkarahisar'ın bazı belde ve köylerinde kar yağışı etkili oluyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.12.2024 - 13:41 Güncelleme: 25.12.2024 - 14:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Afyonkarahisar'da kar yağışı etkili oluyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Afyonkarahisar'ın bazı belde ve köylerinde kar yağışı etkili oluyor.

        Dinar, Sandıklı ve Şuhut ilçelerinin bazı belde, köy ve yüksek kesimlerine kar yağdı.

        Yağış nedeniyle Dinar-Karaadilli kara yolunda trafikte aksamalar yaşandı.

        Karayolları ile İl Özel İdaresi ekipleri, kara yolunda küreme ve tuzlama çalışması yapıyor.

        Jandarma ekipleri de bölgede sürücüleri trafikte dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

        Afyonkarahisar Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ise yoğun kar yağışı nedeniyle Dinar-Karaadilli kara yolunun, trafik güvenliğini sağlamak ve kazaların önüne geçmek amacıyla geçici olarak tır ve kamyonlara kapatıldığı belirtildi.

        Açıklamada, "Bu süreçte tır ve kamyonlar, Dinar-Sandıklı-Afyonkarahisar güzergahına yönlendirilmektedir. Sürücülerimizin bu alternatif güzergahı kullanmaları, trafik kurallarına ve ekiplerin yönlendirmelerine uymaları önemle rica olunur." ifadesi kullanıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Valilik açıkladı! Artık yasak
        Valilik açıkladı! Artık yasak
        Yüksel Güran’ın telefon kayıtları ortaya çıktı
        Yüksel Güran’ın telefon kayıtları ortaya çıktı
        Kazakistan'da yolcu uçağı düştü
        Kazakistan'da yolcu uçağı düştü
        Fenerbahçe'de transfer harekatı!
        Fenerbahçe'de transfer harekatı!
        Asgari ücret neleri değiştirecek?
        Asgari ücret neleri değiştirecek?
        Danimarka savunma bütçesini artırıyor
        Danimarka savunma bütçesini artırıyor
        Osimhen'de takas iddiası!
        Osimhen'de takas iddiası!
        Her biri yürekleri yaktı! Balıkesir'de büyük acı
        Her biri yürekleri yaktı! Balıkesir'de büyük acı
        2024'ün kayıpları
        2024'ün kayıpları
        Yılın en iyi forvetleri belirlendi: Osimhen...
        Yılın en iyi forvetleri belirlendi: Osimhen...
        Uykudan migrene yardımcı olmadığı sorun yok!
        Uykudan migrene yardımcı olmadığı sorun yok!
        İşte en çok çay tüketen ilimiz
        İşte en çok çay tüketen ilimiz
        Pestisit en çok onları vuruyor
        Pestisit en çok onları vuruyor
        Asgari ücrette maliyet hesabı değişti
        Asgari ücrette maliyet hesabı değişti
        'Sigorta primleri yüksek değil'
        'Sigorta primleri yüksek değil'
        Otopsi için mezarı açıldı
        Otopsi için mezarı açıldı
        Şikâyetinden vazgeçti
        Şikâyetinden vazgeçti
        Ticaret Bakanlığı'ndan asgari ücret uyarısı
        Ticaret Bakanlığı'ndan asgari ücret uyarısı
        Yüksek alkollü içkilerde ÖTV artışı
        Yüksek alkollü içkilerde ÖTV artışı

        Benzer Haberler

        Otomobiller kafa kafaya çarpıştı; karı- koca öldü, 3 kişi yaralandı
        Otomobiller kafa kafaya çarpıştı; karı- koca öldü, 3 kişi yaralandı
        Afyonkarahisar'da iki otomobil çarpıştı, 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
        Afyonkarahisar'da iki otomobil çarpıştı, 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
        Afyonkarahisar Valisi Yiğitbaşı, Ulusal Su Kurulunun üçüncü toplantısına ka...
        Afyonkarahisar Valisi Yiğitbaşı, Ulusal Su Kurulunun üçüncü toplantısına ka...
        Afyonkarahisar'da kamyonla çarpışan tırın sürücüsü hayatını kaybetti
        Afyonkarahisar'da kamyonla çarpışan tırın sürücüsü hayatını kaybetti
        Afyonkarahisar'da cemevi ve Alevi derneklerinin yetkilileriyle toplantı yap...
        Afyonkarahisar'da cemevi ve Alevi derneklerinin yetkilileriyle toplantı yap...
        Afyonkarahisar'da "En İyi Narkotik Polisi Anne" eğitimi düzenlendi
        Afyonkarahisar'da "En İyi Narkotik Polisi Anne" eğitimi düzenlendi