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        Kadın girişimci devlet desteğiyle dinlenme tesisi sahibi oldu

        CANAN TÜKELAY - Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde yaşayan ev hanımı Halime Yolal, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumundan (TKDK) aldığı destekle dinlenme tesisi kurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2024 - 13:08 Güncelleme: 26.12.2024 - 13:17
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        Kadın girişimci devlet desteğiyle dinlenme tesisi sahibi oldu
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        CANAN TÜKELAY - Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde yaşayan ev hanımı Halime Yolal, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumundan (TKDK) aldığı destekle dinlenme tesisi kurdu.

        Kadın girişimci 42 yaşındaki Yolal, iki çocuğunu büyüttükten sonra iş hayatına atıldı.

        Hazırladığı projeyle TKDK'den onay alan Yolal, yaklaşık 2 milyon liralık destekle Afyonkarahisar-Konya kara yolunda dinlenme tesisi açtı.

        Halime Yolal, AA muhabirine, tesis açılmadan önce market işleten kocasına destek olduğunu söyledi.

        Kayınvalidesinin de desteğiyle iki çocuğunu büyüttüğünü anlatan Yolal, "Çocuklar büyüdükten sonra 'Ne yapabilirim?' diye çok düşündüm. Öncelikle market işleten eşime destek olmaya çalıştım. Markette çalışanlara yemek yapmaya başladım. Sonrasında sipariş üzerine çevremdekilere pasta, börek yaparak bunların satışından gelir elde ettim. Gelirimi daha da artırabilmek için hep arayış içinde oldum." dedi.

        - "Devlet, kadın girişimcilere destek veriyor"

        Yolal, 2022'nin sonlarına doğru TKDK'nin desteklerinden haberdar olduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu:

        "TKDK'nin destekleriyle ilgili araştırmalara başladım. Gerekli fizibilite raporlarını hazırladım, gittim görüştüm ve 3,5 milyonluk proje hazırlayarak başvurumu yaptım. Avrupa Birliği ve Türkiye ortaklığıyla finanse edilen yatırımım için yaklaşık 2 milyon destek verildi. Afyonkarahisar-Konya kara yolu kenarına dinlenme tesisi açtım. Tesisimde yörede üretilen haşhaş, tereyağı, kaymak ve lokumun da satışını yaparak istihdam ve gelir sağladım. Bu süreçte TKDK hep destek oldu. Ailem de çok destekçi oldu. Dedem de ilçenin ilk esnafıydı, 'Manav Recep' derlerdi. Şimdi ben de esnaflık yapıyorum."

        Halime Yolal, esnaf çocuğu olarak büyüdüğünü, bundan da gurur duyduğunu dile getirdi.

        Esnaflığın ruhunda olduğunu vurgulayan Yolal, "Çalışmayı çok sevdim, bana iyi geldi. Afyonkarahisar, kavşak noktası bir il. Kara yolundan günlük yaklaşık 22 bin araç geçiyor. Genelde aileler duruyor. Yeme, içme her şey var; yöresel ürünler, hediyelik eşyalar satıyoruz. Kadınlar 'Yapamam.' demesin. Devlet, kadın girişimcilere destek veriyor." diye konuştu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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