Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Afyonkarahisar Haberleri

        Afyonkarahisar'da bir grup STK üyesi, "Galata Köprüsü"ndeki eyleme katılmak için yola çıktı

        Afyonkarahisar'da Milli İrade Platformu çatısı altında bir araya gelen sivil toplum kuruluşlarından (STK) yaklaşık 1000 kişi, Filistin'de devam eden zulme karşı dünyaya mesaj vermek için Galata Köprüsü'nde düzenlenecek eyleme katılmak üzere yola çıktı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.01.2025 - 00:35 Güncelleme: 01.01.2025 - 01:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        Afyonkarahisar'da bir grup STK üyesi, "Galata Köprüsü"ndeki eyleme katılmak için yola çıktı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Afyonkarahisar'da Milli İrade Platformu çatısı altında bir araya gelen sivil toplum kuruluşlarından (STK) yaklaşık 1000 kişi, Filistin'de devam eden zulme karşı dünyaya mesaj vermek için Galata Köprüsü'nde düzenlenecek eyleme katılmak üzere yola çıktı.

        Milli İrade Platformu çatısı altında Zafer Meydanı'nda buluşan bir grup STK üyesi, İstanbul'a hareket etmek için burada otobüslere bindi.

        Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Afyonkarahisar İl Temsilcisi Ramazan Sami Çınar, burada yaptığı konuşmada, Gazze'de yaşanan insanlık dışı durumun artık dayanılmaz bir noktaya geldiğini söyledi.

        Hiç kimsenin buna sessiz kalma lüksü olmadığını dile getiren Çınar, şöyle konuştu:

        "Bu zulme sessiz kalmak, insanlık onurunu hiçe saymaktır. Filistin davası sadece bir ırkın, dinin ya da bir bölgenin meselesi değildir. Bu dava, insanlık ailesinin ortak vicdanının sınavıdır. Gazze'de masum kadınların, çocukların ve savunmasız insanların yaşam hakları gasbedilmektedir. Ancak biz, insanlığın vicdanına güveniyoruz."

        - "Galata'da bir başkaldırı başlatıyoruz"

        Çınar, tarih boyunca mazlumun yanında, zalimin karşısında dimdik duran bir medeniyetin evlatları olduklarını vurguladı.

        Bugün de bu mirası taşımak ve insanlık adına üzerlerine düşen sorumluluğu yerine getirmek için burada olduklarını aktaran Çınar, "Bugün bu kutsal mücadeleyi bir adım daha ileri taşıyoruz. Bu coğrafyanın sessiz bırakılmak istenen insanları olarak, mazlumların sesi olmak ve dünyaya iz bırakmak için Galata'da bir başkaldırı başlatıyoruz. Zengin medeniyetimizin, bu toprakların yoksul çocukları olmayı kabul etmiyoruz. İnsanlık ittifakıyla tüm zalimlere karşı güçlü bir direniş başlatıyoruz." diye konuştu.

        Çınar, yılın ilk gününde hep birlikte Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi ile Sultanahmet, Fatih, Süleymaniye ve Yeni Camii'de sabah namazında buluşup şehitler için yapılacak duaların ardından kortejler eşliğinde Galata Köprüsü'ne yürüyeceklerini ifade etti.

        Basın açıklamasının ardından STK üyeleri otobüslerle yola çıktı.

        Programa, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven, AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Turgay Şahin ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Türkiye 2025'e 'merhaba' dedi
        Türkiye 2025'e 'merhaba' dedi
        2025'in bebekleri dünyaya gözlerini açtı
        2025'in bebekleri dünyaya gözlerini açtı
        Dünya başkentlerinden 2025'e merhaba
        Dünya başkentlerinden 2025'e merhaba
        İstanbul'da kaza: 1 ölü 1 yaralı
        İstanbul'da kaza: 1 ölü 1 yaralı
        Çaydanlıkla darba tutuklama
        Çaydanlıkla darba tutuklama
        Doğalgaz ve elektrik hizmetlerinde yeni ücretler açıklandı
        Doğalgaz ve elektrik hizmetlerinde yeni ücretler açıklandı
        "Bu etkinlik bu trafikte olmazdı"
        "Bu etkinlik bu trafikte olmazdı"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Darülaceze'ye ziyaret
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Darülaceze'ye ziyaret
        OPET ve Bodrumspor Başkanı Öztürk'ün villası soyuldu!
        OPET ve Bodrumspor Başkanı Öztürk'ün villası soyuldu!
        Durgun başladı, 2. yarıda açıldı
        Durgun başladı, 2. yarıda açıldı
        "Beklediklerim 1985 ile aynı"
        "Beklediklerim 1985 ile aynı"
        Fenerbahçe'den stoper harekatı!
        Fenerbahçe'den stoper harekatı!
        24 kişi ile 2024
        24 kişi ile 2024
        2024'te dünya ne yaşadı?
        2024'te dünya ne yaşadı?
        2024'te yılın en önemli spor olayları!
        2024'te yılın en önemli spor olayları!
        2025 yılı burç yorumları ve yılın en şanslı burçları
        2025 yılı burç yorumları ve yılın en şanslı burçları
        2024'te neler yaşandı neler
        2024'te neler yaşandı neler
        4 Büyükler bonserviste rekor kırdı!
        4 Büyükler bonserviste rekor kırdı!
        2024’ün en iyi 20 filmi
        2024’ün en iyi 20 filmi
        2024’e hızlı bir bakış
        2024’e hızlı bir bakış

        Benzer Haberler

        Afyonkarahisar'da "Yeni Yıl Asayiş ve Güvenlik Tedbirleri Toplantısı" düzen...
        Afyonkarahisar'da "Yeni Yıl Asayiş ve Güvenlik Tedbirleri Toplantısı" düzen...
        Kızılören'de eski kimliklerin yeni kimlik kartıyla değiştirme işlemi tamaml...
        Kızılören'de eski kimliklerin yeni kimlik kartıyla değiştirme işlemi tamaml...
        Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 13 şüpheli yakalandı
        Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 13 şüpheli yakalandı
        Akdağ'daki baraj göletinin yüzeyi buz tuttu
        Akdağ'daki baraj göletinin yüzeyi buz tuttu
        Afyonkarahisar'da ev yangını
        Afyonkarahisar'da ev yangını
        Mandaların et ve süt verimliliğini artıracak çalışma
        Mandaların et ve süt verimliliğini artıracak çalışma