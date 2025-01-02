Afyonkarahisar'da çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü

Ambulanslarla Afyonkarahisar'daki hastanelere kaldırılan yaralılardan H.G. (47) ile N.K. (47) müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine, taraflar birbirlerine av tüfekleri ve tabancalarla ateş etti.

İddiaya göre, ilçeye bağlı Çiğiltepe köyünde aralarında husumet bulunan iki grup arasında tartışma çıktı.

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