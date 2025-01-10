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        Afyonkarahisar'da asayiş

        Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde sağlıksız gıda ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.01.2025 - 14:53 Güncelleme: 10.01.2025 - 14:56
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        Afyonkarahisar'da asayiş
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        Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde sağlıksız gıda ele geçirildi.

        İl Jandarma Komutanlığı ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince, Güney beldesi uygulama noktasında durdurulan kamyonette ele geçirilen 1940 kilogram sağlıksız gıdaya el konuldu.

        Ekipler, sürücüye adli işlem uyguladı.

        - Uyuşturucu operasyonu

        Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheliye adli işlem uygulandı.

        İl Jandarma KomutanlığI ekipleri, Ö.Ö'nün uyuşturucu satışı yapacağı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

        Ekipler, şüphelinin adresinde ve motosikletinde yaptığı aramada 340 uyuşturucu hap, ruhsatsız av tüfeği, cep telefonu ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 13 bin 620 lira ele geçirildi.

        Öte yandan, jandarma ekiplerinin çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 hükümlüyü cezaevine teslim ettiği öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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