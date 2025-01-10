Afyonkarahisar'da asayiş

Ekipler, şüphelinin adresinde ve motosikletinde yaptığı aramada 340 uyuşturucu hap, ruhsatsız av tüfeği, cep telefonu ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 13 bin 620 lira ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince, Güney beldesi uygulama noktasında durdurulan kamyonette ele geçirilen 1940 kilogram sağlıksız gıdaya el konuldu.

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