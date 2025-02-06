Afyonkarahisar Polis Moral Eğitim Merkezi Müdürü Yıldız, EMŞAV üyeleriyle buluştu

İl Başkanı Özdemir de kendileriyle yakından ilgilenen Yıldız'a teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.

Yıldız, kurumda kahvaltı programında bir araya geldiği EMŞAV İl Başkanı Mehmet Özdemir ile vakıf üyeleriyle sohbet ederek her zaman yanlarında olduklarını belirtti.

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