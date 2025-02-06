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        Afyonkarahisar Polis Moral Eğitim Merkezi Müdürü Yıldız, EMŞAV üyeleriyle buluştu

        Afyonkarahisar Polis Moral Eğitim Merkezi Müdürü Mahmut Yıldız, Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı (EMŞAV) Afyonkarahisar İl Başkanlığının üyeleriyle biraraya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2025 - 12:20 Güncelleme: 06.02.2025 - 12:22
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        Afyonkarahisar Polis Moral Eğitim Merkezi Müdürü Yıldız, EMŞAV üyeleriyle buluştu
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        Afyonkarahisar Polis Moral Eğitim Merkezi Müdürü Mahmut Yıldız, Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı (EMŞAV) Afyonkarahisar İl Başkanlığının üyeleriyle biraraya geldi.

        Yıldız, kurumda kahvaltı programında bir araya geldiği EMŞAV İl Başkanı Mehmet Özdemir ile vakıf üyeleriyle sohbet ederek her zaman yanlarında olduklarını belirtti.

        İl Başkanı Özdemir de kendileriyle yakından ilgilenen Yıldız'a teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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