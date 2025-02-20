Afyonkarahisar'da 2 ilçe ve 3 köyde taşımalı eğitime ara verildi

Afyonkarahisar'da olumsuz hava şartları nedeniyle 2 ilçe ve 3 köyde taşımalı eğitime ara verildiği bildirildi.

Afyonkarahisar Valiliğinden yapılan açıklamada, "Bayat ve İscehisar ilçeleri ile Çobanlar ilçesine bağlı Kale ve Akkoyunlu köyü ve Bolvadin ilçesine bağlı Kemerkaya köyünde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle taşımalı eğitime 1 gün ara verilmiştir." ifadesi kullanıldı.