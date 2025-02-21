"Gezgin akademisyen" 19 yılda 103 ülkeye seyahat etti

ARİF YAVUZ - Afyonkarahisar'da çevresinde "Çelebi Ali" ve "gezgin akademisyen" olarak bilinen Doç. Dr. Ali Fikret Aydın, 19 yılda gittiği 103 ülkedeki 200'den fazla şehirde pek çok anı biriktirdi.

Aslen Erzurumlu olan 45 yaşındaki Aydın, Afyon Kocatepe Üniversitesi Radyo ve Televizyon Programcılığı Bölümünde öğretim üyesi olarak görev yapıyor.

Küçük yaşlardan bu yana gezme ve farklı yerleri tanıma hayaliyle yaşayan Aydın, üniversiteyi bitirdikten sonra 2006 yılında ilk yurt dışı gezisini Mısır'a gerçekleştirdi. Aydın, aradan geçen 19 yılda 103 ilkedeki 200'den fazla şehri gezdi.

Aydın, AA muhabirine, 2011 yılından itibaren Almanya, İspanya, Polonya, İtalya ve Rusya'ya gittiğini, zamanla farklı ülkelere de ilgi duymaya başladığını söyledi.

Edindiği yurt dışı deneyimleri ile kazandığı cesaretle tatillerde gezip görmek için uçak firmalarının kampanyalarını sıkı takip ettiğini dile getiren Aydın, şöyle konuştu:

"Tatil günlerim için sürekli yurt dışı gezileri planlamaya başladım. İnternet üzerinden uçak, konaklama ve diğer ulaşım araçlarını ayarlıyorum. Böyle olunca da tabii ki çok fazla yurt dışı seyahatim olmaya başladı. Mesela geçen sene 22 ülkeye gittim. Yine, 2023 yılında da 15-20 ülkeye seyahatim oldu. Önceleri tek ülkeye gidip gelirken şimdi yakın ülke kombini yapmaya başladım, grup ülkeler şeklinde. Şimdi, yurt dışına çıkmışken 3-4 ülke gezip geliyorum. Geçen yıl ABD'ye gitmiştim. Oraya gitmişken iki hafta boyunca Güney Amerika kıtasındaki Kolombiya, Panama, Ekvator, Galapagados Adaları ve Kosta Rika'yı gezdim."

-"Tarihi yapıları, kaleler ve sarayları gezmeye çalışıyorum"

Aydın, 19 yıl önce çıktığı ilk yurt dışı seyahatinden bugüne kadar gittiği 103 ülkedeki yaklaşık 200'den fazla şehirde hem anı biriktirdiği hem de sosyal medya hesaplarından görsel video ile fotoğraflar paylaştığını vurguladı.

Gittiği ülkelerde genellikle "eski şehir" diye tabir edilen yerleşimleri gezmeyi çok sevdiğini aktaran Aydın, "Tarihi yapıları, kaleler ve sarayları gezmeye çalışıyorum. Şehirlerin AVM gibi modern kısımlarında çok fazla vakit geçirmiyorum. Buralardan küçük objeler ve ülkeye özgü müzik aletlerinin minyatürünü alıyorum. Onları da üniversitemdeki odamda sergiliyorum. Bunlar da benim için güzel bir hatıra oluyor. Yine, o ülkenin yöresel lezzetleri tadıyorum. Hem de insanlarının kültürel ve davranışsal yönlerini gözlemliyorum. Bu değerlendirmelerimi de sosyal medya hesaplarımdan objektif bir şekilde paylaşmaya çalışıyorum." diye konuştu.