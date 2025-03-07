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        Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

        Afyonkarahisar'ın Çobanlar ilçesinde araç içerisinde uyuşturucu maddelerle yakalanan 4 şüpheliye adli işlem uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.03.2025 - 15:02 Güncelleme: 07.03.2025 - 15:02
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        Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
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        Afyonkarahisar'ın Çobanlar ilçesinde araç içerisinde uyuşturucu maddelerle yakalanan 4 şüpheliye adli işlem uygulandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çobanlar ilçe girişindeki uygulama noktasında şüphe üzerine durdurduğu bir araçta ve 4 şüphelinin üst aramasında bir miktar uyuşturucu, 13 sentetik hap ile 2 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirdi.

        Ekipler, araçtaki 4 şüpheliye adli işlem uyguladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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