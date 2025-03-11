Afyonkarahisar'da tüfekle 6 kişiyi yaralayan zanlı tutuklandı
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde el şakası yüzünden çıkan kavgada 6 kişiyi yaralayan şüpheli tutuklandı.
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde el şakası yüzünden çıkan kavgada 6 kişiyi yaralayan şüpheli tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan Ü.C, adliyeye sevk edildi.
Zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Cuma Mahallesi'nde dün, el şakası yüzünden çıkan tartışma nedeniyle Ü.C, tüfekle İ.D, H.H.D. (41), O.İ. (53), T.S. (27) H.A. (42) ve A.B. (64) yaralamıştı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.