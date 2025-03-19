Afyonkarahisar'da firari hükümlüler yakalandı
Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı.
Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda, çeşitli suçlardan hakkında 26 yıl 9 ay 11 gün hapis cezasıyla aranan C.K. ile 2 yıl 6 ay hapis cezası bulunan G.D, yakalandı.
Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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