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        Afyonkarahisar'da firari hükümlüler yakalandı

        Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.03.2025 - 13:43 Güncelleme: 19.03.2025 - 13:43
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        Afyonkarahisar'da firari hükümlüler yakalandı
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        Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

        Bu kapsamda, çeşitli suçlardan hakkında 26 yıl 9 ay 11 gün hapis cezasıyla aranan C.K. ile 2 yıl 6 ay hapis cezası bulunan G.D, yakalandı.

        Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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