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        GÜNCELLEME 2 - Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü şarampole devrildi, 1 kişi öldü, 25 kişi yaralandı

        Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 25 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.03.2025 - 21:23 Güncelleme: 20.03.2025 - 21:23
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        GÜNCELLEME 2 - Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü şarampole devrildi, 1 kişi öldü, 25 kişi yaralandı
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        Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 25 kişi yaralandı.

        M.A.K. (38) idaresindeki Isparta Petrol Turizm firmasına ait 10 HD 307 plakalı yolcu otobüsü, Kılıçarslan beldesi mevkisinde şarampole devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada otobüste bulunan Süleyman Kırcı (30) olay yerinde yaşamını yitirdi, 25 kişi yaralandı.

        Yaralılar, Afyonkarahisar Devlet Hastanesine ve Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

        Hastanelerde tedavileri tamamlanan 20 yaralı taburcu edildi, 5'inin ise tedavilerinin sürdüğü bildirildi.

        Gözaltına alınan sürücü M.A.K, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        M.A.K, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Kazada hayatını kaybeden Kırcı'nın Sandıklı ilçesindeki otogardan eşi Yeter Tunay ile oğlu Miraç Efe Kırcı'yla birlikte akraba ziyareti için Ankara'ya gitmek için otobüse bindiği öğrenildi. Yeter Tunay ile Miraç Efe Kırcı, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

        Kırcı'nın, yarın ilçeye bağlı Bekteş köyünde toprağa verileceği bildirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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