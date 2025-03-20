GÜNCELLEME 2 - Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü şarampole devrildi, 1 kişi öldü, 25 kişi yaralandı

Kazada hayatını kaybeden Kırcı'nın Sandıklı ilçesindeki otogardan eşi Yeter Tunay ile oğlu Miraç Efe Kırcı'yla birlikte akraba ziyareti için Ankara'ya gitmek için otobüse bindiği öğrenildi. Yeter Tunay ile Miraç Efe Kırcı, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

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