Afyonkarahisar'da iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Kazada, İ.G, olay yerinde hayatını kaybetti, kızı G.G. (13) kaldırıldığı Dinar Devlet Hastanesi'ndeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Aynı araçtaki M.G. (11), H.G. (8), H.G. (42) ve diğer araç sürücüsü E.C. yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu baba ve kızı yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı.

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