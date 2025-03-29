Afyonkarahisar-Antalya kara yolunda bayram yoğunluğu yaşanıyor
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesi Antalya kara yolunda 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinin başlamasıyla yoğunluk yaşandı.
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesi Antalya kara yolunda 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinin başlamasıyla yoğunluk yaşandı.
Polisler, kavşaklarda denetimlerini sürdürürken, trafik zaman zaman durma noktasına geldi.
Afyonkarahisar-Antalya kara yolu ile dinlenme tesislerinde yoğunluk oluştu. Sabah başlayan araç yoğunluğu, öğle saatlerinde arttı.
Kavşaklarda önlem alan polisler, sürücüleri emniyet şeridini kullanmamaları ve trafik kurallarına uymaları yönünde uyardı.
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