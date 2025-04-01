Afyonkarahisar'da devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı
Afyonkarahisar'ın Bayat ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
Afyonkarahisar'ın Bayat ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
N.C. idaresindeki 10 ARH 905 plakalı otomobil, Tavşantepe mevkisinde devrildi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada, sürücü ve araçtaki M.C. (45), S.C. (5) ve S.C. (12) yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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