Afyonkarahisar'da Genç Yeşilay, öğrencileri bilinçlendiriyor

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) Genç Yeşilay Topluluğu öğrencileri, kentteki okullarda öğrencileri bağımlılığa karşı bilinçlendiriyor.

AFSÜ Genç Yeşilay Topluluğu Danışmanı ve Öğretim Üyesi Doç. Dr. Aydın Balcı, yaptığı açıklamada, il genelindeki ortaokul ve liselerde bağımlılıkla ilgili çalışma yaptıklarını belirtti.

Eğitimlerinde gençlere bağımlılık çeşitleri hakkında sunumlar yapıldığını aktaran Balcı, şöyle konuştu:

"Gençlerimizin hayatlarına olumlu anlamda dokunmaya çalışıyoruz. Bağımlılığın zararlarını anlatıyoruz. Sunumlarda broşürlerimizi dağıtıyoruz. Sene başından beri 10 okulda eğitimlerimizi tamamladık. Hedefimiz yıl sonuna kadar 50 okula ulaşmak. Yüzlerce öğrenciye sigara, alkol, kumar, uyuşturucu ve teknoloji bağımlığının zararları ile korunma yöntemlerini anlatacağız."

Balcı, bağımlılık eğitimlerine Afyonkarahisar Yeşilay Şube Başkanlığı ile AFSÜ Rektörlüğünün kendilerine destek olduğunu ifade etti.