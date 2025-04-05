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        Afyonkarahisar'daki trafik kazasında 2 kişi yaralandı

        Afyonkarahisar'da hafif ticari araç ile traktörün çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.04.2025 - 14:57 Güncelleme: 05.04.2025 - 14:57
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        Afyonkarahisar'daki trafik kazasında 2 kişi yaralandı
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        Afyonkarahisar'da hafif ticari araç ile traktörün çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

        M.A.U. (26) idaresindeki hafif ticari araç, Beyyazı beldesi yakınlarında G.Ş'nin (45) kullandığı traktörle çarpıştı.

        Kazada traktör sürücüsü ile araçtaki H.T. (26) yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ambulansla Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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