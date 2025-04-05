Afyonkarahisar'daki trafik kazasında 2 kişi yaralandı
Afyonkarahisar'da hafif ticari araç ile traktörün çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Afyonkarahisar'da hafif ticari araç ile traktörün çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
M.A.U. (26) idaresindeki hafif ticari araç, Beyyazı beldesi yakınlarında G.Ş'nin (45) kullandığı traktörle çarpıştı.
Kazada traktör sürücüsü ile araçtaki H.T. (26) yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
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