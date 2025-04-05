Afyonkarahisar'da çıkan taşlı sopalı kavgada 12 kişi yaralandı

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Çatağıl köyünde iki grup arasında hayvan otlatma nedeniyle taşlı ve sopalı kavga çıktı.

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