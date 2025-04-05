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        Afyonkarahisar'da çıkan taşlı sopalı kavgada 12 kişi yaralandı

        Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde hayvan otlatma anlaşmazlığı nedeniyle çıkan taşlı sopalı kavgada 12 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.04.2025 - 15:17 Güncelleme: 05.04.2025 - 15:17
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        Afyonkarahisar'da çıkan taşlı sopalı kavgada 12 kişi yaralandı
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        Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde hayvan otlatma anlaşmazlığı nedeniyle çıkan taşlı sopalı kavgada 12 kişi yaralandı.

        Çatağıl köyünde iki grup arasında hayvan otlatma nedeniyle taşlı ve sopalı kavga çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kavgada yaralanan 12 kişi ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

        Yaralılar tedavilerinin ardından taburcu edildi.

        Jandarmanın olayla ilgili soruşturması sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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