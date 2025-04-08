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        Afyonkarahisar'da "1 Kan 10 Fidan" kampanyası düzenlenecek

        Afyonkarahisar'da Türk Kızılay Şubesi tarafından "1 Kan 10 Fidan" kampanyası yapılacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.04.2025 - 16:39 Güncelleme: 08.04.2025 - 16:39
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        Afyonkarahisar'da "1 Kan 10 Fidan" kampanyası düzenlenecek
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        Afyonkarahisar'da Türk Kızılay Şubesi tarafından "1 Kan 10 Fidan" kampanyası yapılacak.

        Kentteki bir AVM önünde 12-13 Nisan'da yapılacak kan bağış kampanyası düzenlenecek.

        Türk Kızılay Afyonkarahisar Şubesi tarafından yapılan yazılı açıklamada, kan stoklarını artırmak, kan bağışı hakkında toplumda farkındalık oluşturmak ve vatandaşları düzenli kan bağışına yönlendirmek amacıyla "1 Kan 10 Fidan" kampanyasını hayata geçirileceği belirtildi.

        Açıklamada, kan bağış kampanyasına herkesin davet edildiği belirtilerek 12-13 Nisan'da kentteki bir AVM önünde gerçekleştirileceği ifade edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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