Afyonkarahisar'da "1 Kan 10 Fidan" kampanyası düzenlenecek
Afyonkarahisar'da Türk Kızılay Şubesi tarafından "1 Kan 10 Fidan" kampanyası yapılacak.
Afyonkarahisar'da Türk Kızılay Şubesi tarafından "1 Kan 10 Fidan" kampanyası yapılacak.
Kentteki bir AVM önünde 12-13 Nisan'da yapılacak kan bağış kampanyası düzenlenecek.
Türk Kızılay Afyonkarahisar Şubesi tarafından yapılan yazılı açıklamada, kan stoklarını artırmak, kan bağışı hakkında toplumda farkındalık oluşturmak ve vatandaşları düzenli kan bağışına yönlendirmek amacıyla "1 Kan 10 Fidan" kampanyasını hayata geçirileceği belirtildi.
Açıklamada, kan bağış kampanyasına herkesin davet edildiği belirtilerek 12-13 Nisan'da kentteki bir AVM önünde gerçekleştirileceği ifade edildi.
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