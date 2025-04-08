Afyonkarahisar'da "1 Kan 10 Fidan" kampanyası düzenlenecek

Açıklamada, kan bağış kampanyasına herkesin davet edildiği belirtilerek 12-13 Nisan'da kentteki bir AVM önünde gerçekleştirileceği ifade edildi.

Türk Kızılay Afyonkarahisar Şubesi tarafından yapılan yazılı açıklamada, kan stoklarını artırmak, kan bağışı hakkında toplumda farkındalık oluşturmak ve vatandaşları düzenli kan bağışına yönlendirmek amacıyla "1 Kan 10 Fidan" kampanyasını hayata geçirileceği belirtildi.

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