Afyonkarahisar'da kaçak kazı yapan 5 kişi yakalandı
Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde kaçak kazı yapan 5 şüpheli yakalandı.
Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde kaçak kazı yapan 5 şüpheli yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, ilçenin Karakışla köyü Denizova mevkisinde B.K, İ.B, Y.T, B.T. ve M.S.Y'nin izinsiz kazı yaparak, define aradıkları yönünde bilgi alındı.
Şüpheliler devriye aracını fark ederek araçla bölgeden kaçmaya çalıştıkları sırada Çay İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yakalandı.
Araçta yapılan aramada, bir el dedektörü ile kazı malzemeleri ele geçirildi.
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