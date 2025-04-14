Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Afyonkarahisar Haberleri

        Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı yakalandı

        Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.04.2025 - 11:49 Güncelleme: 14.04.2025 - 11:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı yakalandı
        ABONE OL

        Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, O.Ç., R.D., B.A. ve H.D'nin çevre illerden temin edilen uyuşturucu maddeleri kente getirerek irtibatlı olduğu uyuşturucu madde kullanıcısı şüphelilere satacağı yönünde bilgi elde edinmesi üzerine çalışma başlattı.

        Şüphelilerin ilçenin Gazlıgöl beldesinde günübirlik konaklama sağlayan termal otele giriş yaptıkları tespit edildi.

        Narkotik Madde Arama Köpeği ile şüphelilerin üzerlerinde, araçlarda ve kaldıkları termal otel odasında arama yapıldı.

        Yapılan aramada, bir miktar uyuşturucu ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 47 bin 600 lira ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Antalya'da diplomasi trafiği
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Antalya'da diplomasi trafiği
        Villaya el bombası atmışlardı! 'Haraç ver' furyası!
        Villaya el bombası atmışlardı! 'Haraç ver' furyası!
        Sokakta Hatice'nin boğazını kesmişti! İşte caninin gerekçesi!
        Sokakta Hatice'nin boğazını kesmişti! İşte caninin gerekçesi!
        Zelenskiy Trump'ı Kiev'e davet etti
        Zelenskiy Trump'ı Kiev'e davet etti
        "Evde vefat" iddiasından kardeş vahşeti çıktı!
        "Evde vefat" iddiasından kardeş vahşeti çıktı!
        Kripto paralarda OM şoku
        Kripto paralarda OM şoku
        Hayatının baharında... Tünelde ölüm!
        Hayatının baharında... Tünelde ölüm!
        Süper Lig'de şampiyonu açıkladılar!
        Süper Lig'de şampiyonu açıkladılar!
        Otomotiv sanayisinde 'plug-in' alarmı
        Otomotiv sanayisinde 'plug-in' alarmı
        Eski hakemler değerlendirdi: Penaltı!
        Eski hakemler değerlendirdi: Penaltı!
        'En iyi kıyma yemeği' seçildi!
        'En iyi kıyma yemeği' seçildi!
        Cem'in göç bilançosu
        Cem'in göç bilançosu
        Kiracı, iş yeri sahibi kavgası cinayetle bitti!
        Kiracı, iş yeri sahibi kavgası cinayetle bitti!
        Bir çocukları vardı... Kocasını kalbinden bıçakladı!
        Bir çocukları vardı... Kocasını kalbinden bıçakladı!
        Kahreden kaza... Karı koca can verdi!
        Kahreden kaza... Karı koca can verdi!
        Ezhel'in bağışı iade edildi
        Ezhel'in bağışı iade edildi
        Boykot haftasında kartlı harcamalarda ne yaşandı?
        Boykot haftasında kartlı harcamalarda ne yaşandı?
        Tepki yağdı
        Tepki yağdı
        Pişman olan ücretliye vergi cezası yok
        Pişman olan ücretliye vergi cezası yok
        İçim Süt'ten yenilenebilir enerji hamlesi
        İçim Süt'ten yenilenebilir enerji hamlesi

        Benzer Haberler

        Afyonkarahisar'da kaçak kazı yapan 5 kişi yakalandı
        Afyonkarahisar'da kaçak kazı yapan 5 kişi yakalandı
        Afyonkarahisar'da sahte altın sattıkları öne sürülen 2 kişi yakalandı
        Afyonkarahisar'da sahte altın sattıkları öne sürülen 2 kişi yakalandı
        AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Özkaya, zirai dondan etkilenen bahçele...
        AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Özkaya, zirai dondan etkilenen bahçele...
        Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Kahveci, Afyonkarahisar'da iş yeri temsilcil...
        Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Kahveci, Afyonkarahisar'da iş yeri temsilcil...
        Afyonkarahisar'da asayiş ve güvenlik bilgilendirme toplantısı yapıldı
        Afyonkarahisar'da asayiş ve güvenlik bilgilendirme toplantısı yapıldı
        Afyonkarahisar'da sağlıksız gıda satan kişiye 210 bin lira ceza kesildi
        Afyonkarahisar'da sağlıksız gıda satan kişiye 210 bin lira ceza kesildi