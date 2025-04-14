Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı yakalandı

Yapılan aramada, bir miktar uyuşturucu ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 47 bin 600 lira ele geçirildi.

Narkotik Madde Arama Köpeği ile şüphelilerin üzerlerinde, araçlarda ve kaldıkları termal otel odasında arama yapıldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, O.Ç., R.D., B.A. ve H.D'nin çevre illerden temin edilen uyuşturucu maddeleri kente getirerek irtibatlı olduğu uyuşturucu madde kullanıcısı şüphelilere satacağı yönünde bilgi elde edinmesi üzerine çalışma başlattı.

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