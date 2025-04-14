Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı yakalandı
Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.
Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, O.Ç., R.D., B.A. ve H.D'nin çevre illerden temin edilen uyuşturucu maddeleri kente getirerek irtibatlı olduğu uyuşturucu madde kullanıcısı şüphelilere satacağı yönünde bilgi elde edinmesi üzerine çalışma başlattı.
Şüphelilerin ilçenin Gazlıgöl beldesinde günübirlik konaklama sağlayan termal otele giriş yaptıkları tespit edildi.
Narkotik Madde Arama Köpeği ile şüphelilerin üzerlerinde, araçlarda ve kaldıkları termal otel odasında arama yapıldı.
Yapılan aramada, bir miktar uyuşturucu ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 47 bin 600 lira ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri sürüyor.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.