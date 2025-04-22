Afyonkarahisar'da refüje devrilen tırdaki 2 kişi yaralandı
Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde refüje devrilen tırdaki 2 kişi yaralandı.
Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde refüje devrilen tırdaki 2 kişi yaralandı.
M.D. (36) idaresindeki 03 AHM 745 plakalı tır, Afyonkarahisar - Ankara kara yolu Ümraniye köyü yakınlarında refüje devrildi.
Kazada, sürücü ile araçta bulunan A.Ç. (39) yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Emirdağ Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan A.Ç'nin durumunun ağır olduğu bildirildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.