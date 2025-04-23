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        Afyonkarahisar'da bir çocuğu yaralayan köpeğin sahibine para cezası

        Afyonkarahisar'da bir çocuğa saldıran köpeğin sahibine 86 bin 358 lira ceza uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.04.2025 - 16:22 Güncelleme: 23.04.2025 - 16:22
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        Afyonkarahisar'da bir çocuğu yaralayan köpeğin sahibine para cezası
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        Afyonkarahisar'da bir çocuğa saldıran köpeğin sahibine 86 bin 358 lira ceza uygulandı.

        Çobanlar ilçesine bağlı Göynük köyünde kapı komşuları Y.K'nin bağsız dolaşan köpeğinin saldırısına uğrayan 9 yaşındaki E.Ç. yaralandı.

        Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) Hastanesine kaldırılan ve tedavisi devam eden çocuğa tedbiren kuduz aşısı yapıldığı belirtildi.

        Cumhuriyet savcısının talimatıyla adli tahkikat başlatılırken, köpeğin kontrol altında tutulmasında ihmali olduğu belirlenen Y.K'ye 86 bin 358 lira cezai işlem uygulandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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