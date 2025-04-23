Afyonkarahisar'da bir çocuğu yaralayan köpeğin sahibine para cezası

Cumhuriyet savcısının talimatıyla adli tahkikat başlatılırken, köpeğin kontrol altında tutulmasında ihmali olduğu belirlenen Y.K'ye 86 bin 358 lira cezai işlem uygulandı.

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) Hastanesine kaldırılan ve tedavisi devam eden çocuğa tedbiren kuduz aşısı yapıldığı belirtildi.

Afyonkarahisar'da bir çocuğa saldıran köpeğin sahibine 86 bin 358 lira ceza uygulandı.

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