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        Afyonkarahisar'da sahte içki operasyonunda bir kişi yakalandı

        Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde sahte içki operasyonunda yakalanan şüpheliye adli işlem uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.04.2025 - 09:48 Güncelleme: 25.04.2025 - 09:48
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        Afyonkarahisar'da sahte içki operasyonunda bir kişi yakalandı
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        Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde sahte içki operasyonunda yakalanan şüpheliye adli işlem uygulandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Haydarlı beldesinde yaşayan Ş.K'nin evinde sahte içki imal edip satış yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

        Ekipler, şüphelinin adresinde yaptığı aramada, 51 litre sahte içki ve sahte alkol üretmede kullanılan çeşitli malzemeler ele geçirdi.

        Şüpheli Ş.K'ye adli işlem uygulandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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