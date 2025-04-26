Çay'da "Engelsiz Yarınlar Projesi" kapsamında sera açılışı yapıldı

Belediye Başkanı Yaşar Kemal Kantartopu da serada yetiştirilen bütün çiçeklerin ilçedeki meydanlar, cadde ve sokaklara dikileceğini belirtti.

Çay Kaymakamı Fatih Topuz, açılışta, "Engelsiz Yarınlar Projemizi, bugün itibariyle hayata geçirmiş bulunmaktayız. Bu projeyle öğrencilerimiz, hem öğrenme becerilerini geliştirecekler hem de eğlenceli vakit geçirecekler."ifadesini kullandı.

Proje kapsamında, Şehit Cengiz Karataş İlköğretim Okulu bahçesine kurulan çiçek, fide ve fidanların yetiştirildiği sera ile öğrencilerin hazırladığı resim sergisinin açılışı yapıldı.

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