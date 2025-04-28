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        Afyonkarahisar'da 15 bin 940 içi tütün doldurulmuş makaron ele geçirildi

        Afyonkarahisar'da 15 bin 940 içi tütün doldurulmuş makaron ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.04.2025 - 14:30 Güncelleme: 28.04.2025 - 14:30
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        Afyonkarahisar'da 15 bin 940 içi tütün doldurulmuş makaron ele geçirildi
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        Afyonkarahisar'da 15 bin 940 içi tütün doldurulmuş makaron ele geçirildi.

        İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Dumlupınar Mahallesi'nde N.A'ya ait işletmede kaçak doldurulmuş makaron sattığı yönünde bilgi elde edilmesi üzerine, iş yerinde ve araçta arama yapıldı.

        Yapılan aramada 15 bin 940 içi tütün doldurulmuş makaron, 20 bin boş makaron ve 26 kilogram kıyılmış bandrolsüz tütün ele geçirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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