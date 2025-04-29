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        Dazkırı'da "Bir konu bir konuk" projesi devam ediyor

        Dazkırı'da İlçe Müftülüğünün düzenlediği "Bir konu bir konuk" projesi sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.04.2025 - 11:01 Güncelleme: 29.04.2025 - 11:02
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        Dazkırı'da "Bir konu bir konuk" projesi devam ediyor
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        Dazkırı'da İlçe Müftülüğünün düzenlediği "Bir konu bir konuk" projesi sürüyor.

        Belediye Düğün Salonu'ndaki programa, Dazkırı Belediye Başkanı Fatih Çiçek, İlçe Müftüsü İbrahim Korkmaz, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.

        Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, konuk olan eski Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Necmettin Nursaçan, toplumun temeli aile konusunda söyleşide bulundu.

        Programın ardından Nursaçan'a hediye takdim edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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