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        Hocalar'da kadınlara mantar yetiştiriciliği kursu verildi

        Hocalar ilçesinde kadınlara yönelik mantar yetiştiriciliği kursu düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.04.2025 - 13:54 Güncelleme: 30.04.2025 - 13:57
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        Hocalar'da kadınlara mantar yetiştiriciliği kursu verildi
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        Hocalar ilçesinde kadınlara yönelik mantar yetiştiriciliği kursu düzenlendi.

        İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından Kadın Kültür Evi iş birliğiyle 10 Şubat-2 Nisan'da 17 kadın kursiyerin katılımıyla mantar yetiştiriciliği kursu düzenlendi.

        Mantar kompostu hazırlama, mantar ekimi, bakım ve hasada kadar her aşama uygulamalı olarak öğretildi.

        Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Ahmet Erkam Işık, ilçede her evde mantar yetiştirilebileceğini söyledi.

        Bodrum, tavan arası veya ahır gibi kullanılmayan atıl bölümleri kursiyerler kullanarak evlerinden uzaklaşmadan aile ekonomilerine katkı sunabileceklerini belirten Erkam, "Bu vesileyle ev işleri ve ailelerine zaman ayırırken, kendi mantarlarını da yetiştirecek. Şimdilik üretim kendi ihtiyaçlarını karşılayacak kadar." ifadesini kullandı.

        Eğitimi tamamlayan kursiyerlere sertifikaları verildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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