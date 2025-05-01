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        Afyonkarahisar'da devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı, 53 koyun telef oldu

        Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde kamyonun devrilmesi sonucu sürücü yaralandı, 53 koyun telef oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.05.2025 - 12:42 Güncelleme: 01.05.2025 - 12:42
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        Afyonkarahisar'da devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı, 53 koyun telef oldu
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        Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde kamyonun devrilmesi sonucu sürücü yaralandı, 53 koyun telef oldu.

        H.M.A. (26) idaresindeki 42 L 5525 plakalı küçükbaş taşıyan kamyon, Afyonkarahisar-Konya kara yolu Pazarağaç beldesi yakınlarında refüje devrildi.

        Kazada, sürücü yaralandı, kamyondaki 53 koyun telef oldu.

        H.M.A, ihbar üzerine bölgeye gelen ambulansla Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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