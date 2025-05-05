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        Afyonkarahisar Belediyesinin Evlendirme Servisi'nde "05.05.2025" yoğunluğu yaşandı

        Evliliğe ilk adımı atacak çok sayıda çiftin nikah günü olarak 05.05. 2025'i tercih etmesi, Afyonkarahisar Belediyesi Evlendirme Servisi'nde yoğunluğa yol açtı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.05.2025 - 18:50 Güncelleme: 05.05.2025 - 19:17
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        Afyonkarahisar Belediyesinin Evlendirme Servisi'nde "05.05.2025" yoğunluğu yaşandı
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        Evliliğe ilk adımı atacak çok sayıda çiftin nikah günü olarak 05.05. 2025’i tercih etmesi, Afyonkarahisar Belediyesi Evlendirme Servisi'nde yoğunluğa yol açtı.

        Afyonkarahisar Belediyesi Evlendirme Servisi, bugün yaşanan yoğunluktan dolayı yarım saat aralıklarla 15 çiftin nikahını kıydı.

        Afyonkarahisar'da bu özel tarih dolayısıyla diğer günlere göre fazla nikah kıyıldığı öğrenildi.

        Kıyılan nikahların tamamı Evlendirme Servisi Salonu'nda gerçekleştirildi.

        Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal da bugün dünya evine giren polis memurları Gizem Nur Kayabalı ile Mesut Duymuş'un nikahlarını kıydı.

        Çiftin nikah şahitliğini ise İl Emniyet Müdürü Ahmet Birtan Erol ile İl Emniyet Müdür Yardımcısı Erdal Yanık yaptı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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