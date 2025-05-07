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        Afyonkarahisar'da tedavisi tamamlanan yılan doğaya salındı

        Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Yaban Hayatını Kurtarma Rehabilitasyon Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde (AKÜREM) tedavisi tamamlanan yılan doğaya bırakıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.05.2025 - 11:04 Güncelleme: 07.05.2025 - 11:04
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        Afyonkarahisar'da tedavisi tamamlanan yılan doğaya salındı
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        Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Yaban Hayatını Kurtarma Rehabilitasyon Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde (AKÜREM) tedavisi tamamlanan yılan doğaya bırakıldı.

        Doğa Koruma ve Milli Parklar 5. Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından AKÜREM'e getirilen yılanın tedavisi tamamlandı.

        AKÜREM Müdürü Prof. Dr. İsmail Aytekin, yılanın genel muayenesini yaptıklarını söyledi.

        Muayenede yılanın başında ve kuyruğunda yaraların olduğunu gördüklerini anlatan Aytekin, "Buralara yara tedavisi uyguladık. Bununla birlikte enfeksiyon kapmaması açısından da antibiyotik kullandık. Bunu birkaç gün devam ettirdik. Sağlığına kavuştu." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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