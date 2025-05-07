Afyonkarahisar'da tedavisi tamamlanan yılan doğaya salındı

Muayenede yılanın başında ve kuyruğunda yaraların olduğunu gördüklerini anlatan Aytekin, "Buralara yara tedavisi uyguladık. Bununla birlikte enfeksiyon kapmaması açısından da antibiyotik kullandık. Bunu birkaç gün devam ettirdik. Sağlığına kavuştu." dedi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 5. Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından AKÜREM'e getirilen yılanın tedavisi tamamlandı.

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