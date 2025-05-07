24. Afyonkarahisar Klasik Müzik Festivali'nde Çekya'dan "Ars Essendi Üçlüsü" konser verdi
Genel sanat yönetmenliğini Hüseyin Başkadem'in yaptığı 24. Afyonkarahisar Klasik Müzik Festivali'nin altıncı gününde Çekya'dan "Ars Essendi Üçlüsü" sahne aldı.
Genel sanat yönetmenliğini Hüseyin Başkadem'in yaptığı 24. Afyonkarahisar Klasik Müzik Festivali'nin altıncı gününde Çekya'dan "Ars Essendi Üçlüsü" sahne aldı.
Afyonkarahisar Müzesi'nin fuaye alanında düzenlenen festivalde, Çekya'dan "Ars Essendi Üçlüsü", sanatseverlerle buluştu.
Konserde, sanatçılar Eva Strejcova piyano, Mariia Prokofeva keman ve Oleg Cingarski çello ile seçkin eserlerini seslendirdi.
Sanatseverler de konsere ilgi gösterdi.
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