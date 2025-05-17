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        Afyonkarahisar'da asayiş değerlendirme toplantısı yapıldı

        Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, kentte yürütülen asayiş çalışmalarıyla ilgili açıklamada bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.05.2025 - 15:03 Güncelleme: 17.05.2025 - 15:03
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        Afyonkarahisar'da asayiş değerlendirme toplantısı yapıldı
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        Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, kentte yürütülen asayiş çalışmalarıyla ilgili açıklamada bulundu.

        Yiğitbaşı, valilikte düzenlediği toplantıda, Afyonkarahisar'da asayişten, teröre, narkotikten, siber suçlara, trafikten, göçle mücadeleye kadar her alanda büyük bir özveriyle çalışma yürütüldüğünü belirtti.

        Asayiş olaylarına ilişkin bilgi veren Yiğitbaşı, şunları kaydetti:

        "İlimizde meydana gelen asayiş olaylarının yüzde 95'i, kişilere karşı işlenen suçların yüzde 98'i, malvarlığına karşı işlenen suçların yüzde 91'i aydınlatılmıştır. Çeşitli suçlardan aranma kaydı bulunan 766 şüpheli yakalanmıştır. Terör örgütü DEAŞ'a üye olma suçu kapsamında yapılan 6 planlı operasyonda 10 şüpheli ile terer örgütü FETÖ'ye üye olma suçu kapsamında gerçekleştirilen 3 operasyonda 6 şüpheli yakalandı."

        Yiğitbaşı, yaz mevsiminin yaklaşmasıyla orman, örtü ve Eber Gölü'ndeki sazlık alandaki yangı risklerine karşı bütün tedbirlerin alındığını belirterek vatandaşları duyarlı olmaları konusunda uyarıda bulundu.

        Basın açıklamasına, Afyonkarahisar Vali Yardımcısı Mehmet Keklik, İl Jandarma Komutanı Tolga Yağan ve İl Emniyet Müdürü Ahmet Birtan Erol katıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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