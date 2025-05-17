Afyonkarahisar'da asayiş değerlendirme toplantısı yapıldı

"İlimizde meydana gelen asayiş olaylarının yüzde 95'i, kişilere karşı işlenen suçların yüzde 98'i, malvarlığına karşı işlenen suçların yüzde 91'i aydınlatılmıştır. Çeşitli suçlardan aranma kaydı bulunan 766 şüpheli yakalanmıştır. Terör örgütü DEAŞ'a üye olma suçu kapsamında yapılan 6 planlı operasyonda 10 şüpheli ile terer örgütü FETÖ'ye üye olma suçu kapsamında gerçekleştirilen 3 operasyonda 6 şüpheli yakalandı."

Yiğitbaşı, valilikte düzenlediği toplantıda, Afyonkarahisar'da asayişten, teröre, narkotikten, siber suçlara, trafikten, göçle mücadeleye kadar her alanda büyük bir özveriyle çalışma yürütüldüğünü belirtti.

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