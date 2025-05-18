Avrupa Gençler ve BMU şampiyonalarında final yarışları başladı

Afyonkarahisar Motor Sporları Merkezi'nde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında düzenlenen organizasyonlarda, 157 sporcu mücadele ediyor.

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