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        Avrupa Gençler ve BMU şampiyonalarında final yarışları başladı

        Avrupa Gençler ve Balkan Motosiklet Birliği (BMU) Motokros şampiyonalarının ikinci gününde final yarışları başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.05.2025 - 12:18 Güncelleme: 18.05.2025 - 12:33
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        Avrupa Gençler ve BMU şampiyonalarında final yarışları başladı
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        Avrupa Gençler ve Balkan Motosiklet Birliği (BMU) Motokros şampiyonalarının ikinci gününde final yarışları başladı.

        Afyonkarahisar Motor Sporları Merkezi'nde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında düzenlenen organizasyonlarda, 157 sporcu mücadele ediyor.

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        Galeri
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