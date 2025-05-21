Afyonkarahisar'da eski kız arkadaşını öldüren sanığın yargılanmasına başlandı

Afyonkarahisar'da bir parkta kavga ettiği eski kız arkadaşını bıçaklayarak öldüren sanığın ilk duruşması yapıldı.

Afyonkarahisar 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Yusuf Ç, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) sisteminden katıldı.

Mağdur yakınları ve taraf avukatları duruşma salonunda hazır bulundu.

Sanık Yusuf Ç, mahkeme heyetine yaptığı savunmasında, olay günü eski kız arkadaşı Sultan T. ile bir parkta konuşurken tartışmaya başladıklarını anlattı.

Yusuf Ç, şunları kaydetti:

"Sen 'adam mısın 'dedi. Bana vurdu. Boğazını sıkınca olanlar oldu. Boynuna jilet attım. Korktum bir abla geçiyordu arkamdan polisi arayacağını söyledi. Ben de kaçtım. Sultan'la sosyal medyada tanıştık. Müstehcen görüntülerinden dolayı ayrılmak istedim. Bu süreçte hamile olduğunu öğrendim. Bana şiddet uyguluyordu. Madde kullanmaya zorladı."

Sultan T'nin babası Fehmi T. ise Yusuf Ç'yi tehdit etmediğini kendisini ilk defa gördüğünü ifade etti.