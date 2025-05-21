Afyonkarahisar'da eski kız arkadaşını öldüren sanığın yargılanmasına başlandı
Afyonkarahisar'da bir parkta kavga ettiği eski kız arkadaşını bıçaklayarak öldüren sanığın ilk duruşması yapıldı.
Afyonkarahisar'da bir parkta kavga ettiği eski kız arkadaşını bıçaklayarak öldüren sanığın ilk duruşması yapıldı.
Afyonkarahisar 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Yusuf Ç, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) sisteminden katıldı.
Mağdur yakınları ve taraf avukatları duruşma salonunda hazır bulundu.
Sanık Yusuf Ç, mahkeme heyetine yaptığı savunmasında, olay günü eski kız arkadaşı Sultan T. ile bir parkta konuşurken tartışmaya başladıklarını anlattı.
Yusuf Ç, şunları kaydetti:
"Sen 'adam mısın 'dedi. Bana vurdu. Boğazını sıkınca olanlar oldu. Boynuna jilet attım. Korktum bir abla geçiyordu arkamdan polisi arayacağını söyledi. Ben de kaçtım. Sultan'la sosyal medyada tanıştık. Müstehcen görüntülerinden dolayı ayrılmak istedim. Bu süreçte hamile olduğunu öğrendim. Bana şiddet uyguluyordu. Madde kullanmaya zorladı."
Sultan T'nin babası Fehmi T. ise Yusuf Ç'yi tehdit etmediğini kendisini ilk defa gördüğünü ifade etti.
Sanık Yusuf Ç'nin kendine mesaj attığını kaydeden Fehmi T, "Mesaj üzerine gidip şikayetçi oldum. Mesajda kızımı sevdiğini yazıyordu. Yusuf kızımı önceki iş yerinde tehdit etti. Kendi mahallemizdeki bir markette işe girdi. Sonra yine sürekli rahatsız etti. Kızımın otopsisinde uyuşturucu madde kullandığı çıkmadı." diye konuştu.
Sultan T'nin halası Dilek A. ise mahkeme heyetine sanık Yusuf Ç'nin kendisini ve eşini de rahatsız ettiğini kaydetti.
Tanıklar, mahkemeye olay günü parkta Yusuf Ç. ile Sultan T. hakkında gördüklerini anlattı.
Yusuf Ç, Selçuklu Mahallesi Orhun Parkı'nda 2 Ağustos 2024'te buluştuğu eski kız arkadaşı Sultan T'yi bıçaklayarak öldürmüştü.
Polis ekiplerince İscehisar ilçesinde gözaltına alınan Yusuf Ç, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince" kasten öldürme" suçlamasıyla tutuklanmıştı.
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