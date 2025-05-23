Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Afyonkarahisar Haberleri

        Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın, Afyonkarahisar'da ödül töreninde konuştu:

        Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Türkiye geneli kitap okuma yarışmalarına ilişkin, "527 bin 610 öğrenci, bu çalışmaya katıldı. 1 milyon 680 bin kitap okutuldu. Bu kitaplara ilişkin 900 bini aşkın kompozisyon yazıldı. Bu, çok kıymetli bir çalışma." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.05.2025 - 16:50 Güncelleme: 23.05.2025 - 17:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın, Afyonkarahisar'da ödül töreninde konuştu:
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Türkiye geneli kitap okuma yarışmalarına ilişkin, "527 bin 610 öğrenci, bu çalışmaya katıldı. 1 milyon 680 bin kitap okutuldu. Bu kitaplara ilişkin 900 bini aşkın kompozisyon yazıldı. Bu, çok kıymetli bir çalışma." dedi.

        Afyonkarahisar Valiliği, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Eğitim-Bir-Sen 1 Nolu Afyonkarahisar Şubesi işbirliğiyle düzenlenen 8. Kitap Okuma Yarışması'nın ödül töreni, Prof. Dr. Veysel Eroğlu Spor Salonu'nda yapıldı.

        Törende konuşan Yalçın, Afyonkarahisar'da düzenlenen kitap okuma yarışmasının Türkiye'nin gözünü kamaştıran bir örnek olduğunu söyledi.

        Kitap okuma konusunda emek verildiğini dile getiren Yalçın, şöyle konuştu:

        "Bu çalışma ilk önce Kütahya'da başladı, sonra Türkiye geneline yayıldı. 'Bir bilenle bilge nesil' çalışmamızla beraber şu anda 8'inci yıldayız. Türkiye'de 47 bin 879 öğretmen, bu projede görev aldı. 527 bin 610 öğrenci, bu çalışmaya katıldı. 1 milyon 680 bin kitap okutuldu. Bu kitaplara ilişkin 900 bini aşkın kompozisyon yazıldı. Bisiklet ve çeşitli hediyelerle bu emek ödüllendirildi. Bu, çok kıymetli bir çalışma. Afyonkarahisar da bunun hep başını çekti. Gittiğimiz her yerde buradaki çalışmayı ve kapasiteyi örnek verdik. Buradaki emeği tebrik ediyoruz."

        Afyonkarahisar Vali Yardımcısı Mehmet Keklik de başarı gösterip ödüle layık görülen öğrencilere 120 bisiklet, bilgisayar ve tablet verdiklerini ifade etti.

        Törende, İl Milli Eğitim Müdürü Miraç Sünnetci ve Eğitim Bir-Sen 1 Nolu Afyonkarahisar Şube Başkanı Mustafa Arslan da konuşma yaptı.

        Mehter takımı konseri ve halk oyunları gösterisinin sunulduğu programda, kitap okuma yarışmasında dereceye giren öğrencilere hediyeleri verildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bahçeli'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylık sözleri hakkında açıklama
        Bahçeli'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylık sözleri hakkında açıklama
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Beşiktaş'tan korsana büyük savaş!
        Beşiktaş'tan korsana büyük savaş!
        Kurban Bayramı tatili uzatılmadı
        Kurban Bayramı tatili uzatılmadı
        Elektronik kelepçeli katilin DNA talebi reddedildi!
        Elektronik kelepçeli katilin DNA talebi reddedildi!
        Karayolları Trafik Kanunu Meclis'te
        Karayolları Trafik Kanunu Meclis'te
        Karar çıktı
        Karar çıktı
        Avrasya Tüneli'nin işletmecileri gözaltında
        Avrasya Tüneli'nin işletmecileri gözaltında
        İBB'ye 4. dalga operasyon
        İBB'ye 4. dalga operasyon
        Trump'tan AB'ye yüzde 50 tarife mesajı
        Trump'tan AB'ye yüzde 50 tarife mesajı
        "Yağmur suyu birikintileri sivrisinekler için adeta beş yıldızlı otel"
        "Yağmur suyu birikintileri sivrisinekler için adeta beş yıldızlı otel"
        23 yaşındaki Dilruba'yı katletti! Şüpheli ve eniştesi gözaltında!
        23 yaşındaki Dilruba'yı katletti! Şüpheli ve eniştesi gözaltında!
        İnan Kıraç'ın kaçırıldığı iddiasıyla ilgili şoförün ifadesi ortaya çıktı
        İnan Kıraç'ın kaçırıldığı iddiasıyla ilgili şoförün ifadesi ortaya çıktı
        Fatma Zehra Kınık Demir için 15 yıla kadar hapis talebi
        Fatma Zehra Kınık Demir için 15 yıla kadar hapis talebi
        Galatasaray'da imzalar, vedalar ve beklentiler!
        Galatasaray'da imzalar, vedalar ve beklentiler!
        James Bond burada çekilmişti! Adana'dan Kayseri'ye 'yeşil' yolculuk
        James Bond burada çekilmişti! Adana'dan Kayseri'ye 'yeşil' yolculuk
        Galatasaray'dan kanatlara yıldız hamlesi!
        Galatasaray'dan kanatlara yıldız hamlesi!
        ‘Sülün Osman’dan sonra o geliyordu!
        ‘Sülün Osman’dan sonra o geliyordu!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Bir beğeniyor bir beğenmiyor
        Bir beğeniyor bir beğenmiyor

        Benzer Haberler

        'Lütfen şikayetçi olmayın' notu bırakan hırsız yakalandı
        'Lütfen şikayetçi olmayın' notu bırakan hırsız yakalandı
        İscehisar Mermerciler Derneği Başkanlığına Remzi Özcan seçildi
        İscehisar Mermerciler Derneği Başkanlığına Remzi Özcan seçildi
        Afyonkarahisar'da 6 düzensiz göçmen yakalandı
        Afyonkarahisar'da 6 düzensiz göçmen yakalandı
        Eski milletvekili ve eşi kazada yaralandı
        Eski milletvekili ve eşi kazada yaralandı
        Enduro sporcusunun yol arkadaşı köpeği "Buji" oldu
        Enduro sporcusunun yol arkadaşı köpeği "Buji" oldu
        Afyonkarahisar'da AK Parti İzmir eski Milletvekili Denizli ile eşi trafik k...
        Afyonkarahisar'da AK Parti İzmir eski Milletvekili Denizli ile eşi trafik k...