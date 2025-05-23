Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın, Afyonkarahisar'da ödül töreninde konuştu:

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Türkiye geneli kitap okuma yarışmalarına ilişkin, "527 bin 610 öğrenci, bu çalışmaya katıldı. 1 milyon 680 bin kitap okutuldu. Bu kitaplara ilişkin 900 bini aşkın kompozisyon yazıldı. Bu, çok kıymetli bir çalışma." dedi.

Afyonkarahisar Valiliği, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Eğitim-Bir-Sen 1 Nolu Afyonkarahisar Şubesi işbirliğiyle düzenlenen 8. Kitap Okuma Yarışması'nın ödül töreni, Prof. Dr. Veysel Eroğlu Spor Salonu'nda yapıldı.

Törende konuşan Yalçın, Afyonkarahisar'da düzenlenen kitap okuma yarışmasının Türkiye'nin gözünü kamaştıran bir örnek olduğunu söyledi.

Kitap okuma konusunda emek verildiğini dile getiren Yalçın, şöyle konuştu:

"Bu çalışma ilk önce Kütahya'da başladı, sonra Türkiye geneline yayıldı. 'Bir bilenle bilge nesil' çalışmamızla beraber şu anda 8'inci yıldayız. Türkiye'de 47 bin 879 öğretmen, bu projede görev aldı. 527 bin 610 öğrenci, bu çalışmaya katıldı. 1 milyon 680 bin kitap okutuldu. Bu kitaplara ilişkin 900 bini aşkın kompozisyon yazıldı. Bisiklet ve çeşitli hediyelerle bu emek ödüllendirildi. Bu, çok kıymetli bir çalışma. Afyonkarahisar da bunun hep başını çekti. Gittiğimiz her yerde buradaki çalışmayı ve kapasiteyi örnek verdik. Buradaki emeği tebrik ediyoruz."