Afyonkarahisar'da THY EuroLeague final maçı için dev ekran kuruldu

Fenerbahçe Beko, bu akşam THY EuroLeague final maçında Monaco ile karşı karşıya gelecek.

Valilik'ten yapılan yazılı açıklamada, bu önemli müsabakayı izlemek isteyen öğrencilerin talebi sonrası Vali Kübra Güran Yiğitbaşı'nın talimatları doğrultusunda Erenler Parkı'na dev ekran kurulduğu bildirildi.

THY EuroLeague organizasyonunun finalinde Fenerbahçe Beko, Fransız temsilcisi Monaco ile karşılaşacak.

Fenerbahçe Beko'nun Avrupa zaferini yaşamak için ter dökeceği müsabaka, gençlerin talep etmesi ve Vali Yiğitbaşı'nın talimatlarıyla Erenler'de izlenecek.

Saat 20.00'de başlayacak olan final maçını izlemek için tüm gençleri Erenler Parkı'na davet eden Vali Yiğitbaşı, sarı lacivertli ekibe de başarılar diledi.