"25. Afyonkarahisar Caz Festivali" sona erdi

Başkadem, festivalin kapanışında yaptığı konuşmada, konserlerin kalitesinin çok yüksek olduğunu belirterek bugün neşeli bir şekilde festivali bitirdiklerini ifade etti.

İkbal Termal Otel'de gerçekleştirilen festivalin kapanışında, Çekya'dan "Jakup Zidek Quartet" ile "Alper Bakıner ve Luxus Band" grupları sahne aldı.

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